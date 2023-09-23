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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тим Кук по традиции появился в одном из фирменных магазинов Apple в день старта продаж iPhone 15
Первая статистика говорит, что модели начального уровня покупают охотнее, чем в прошлом году.

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В пятницу фирменные магазины Apple по всему миру распахнули свои двери, чтобы начать продажи смартфонов нового семейства iPhone 15, а также часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Как отмечает CNBC, двери магазина Apple на Пятой авеню, где сосредоточены самые дорогие магазины Нью-Йорка, открыл лично генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook). Посетители смогли сделать совместные фотографии и одновременно приобрести новинки этой марки.

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Источник изображения: CNBC

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К слову, в этой части Нью-Йорка ожидающие приобрести смартфоны и часы Apple нового поколения накануне сформировали многометровую очередь, некоторым пришлось занимать место с восьми часов вечера предыдущего дня. По оценкам аналитиков J.P. Morgan, в этом году сроки ожидания младших моделей линейки iPhone 15 оказались несколько выше, чем в прошлом при выходе семейства iPhone 14. Это, с одной стороны, говорит о сохранении высокого спроса на продукцию Apple, но с другой иллюстрирует ухудшение макроэкономической ситуации. Кому-то из-за ограниченности личного бюджета пришлось отказаться от покупки более дорогого смартфона в пользу более дешёвого.

#apple #iphone 15 #тим кук #нью-йорк
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