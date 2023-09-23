Если правила будут нарушены, то придётся вернуть в бюджет все субсидии.

Уже давно принятый в США «Закон о чипах» подразумевает выделение только на строительство предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории страны около $39 млрд субсидий, а ещё свыше $70 млрд кредитов достанется тем компаниям, которые решатся расширять своё производство в США или строить новые предприятия впервые. Как отмечает Reuters, на этой неделе власти США определились с теми ограничениями, которые будут накладываться на получателей субсидий в части их деятельности на территории Китая.

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Источник изображения: Reuters

Строго говоря, в тексте документа речь идёт не только о Китае, но и прочих «нежелательных для присутствия странах», к которым власти США относят и Россию, но высокая концентрация полупроводниковых производств именно в КНР делает эти правила столь сильно ориентированными именно на Поднебесную. В течение десяти лет получателям субсидий будет запрещено расширять свои производственные мощности в Китае более чем на 5%, если речь идёт о техпроцессах с нормами менее 28 нм, и на 10%, если речь идёт о более грубых технологических нормах, включая саму 28-нм.

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Правила США не ограничивают получателей субсидий в формировании международных стандартов и лицензировании технологий, а также использовании мощностей китайских предприятий по контрактному производству, упаковке и тестированию чипов. Правда, вести совместную исследовательскую деятельность с китайскими компаниями при этом запрещается, а ещё нельзя передавать им лицензии на собственные разработки, если речь идёт о сферах деятельности, чувствительных для национальной безопасности США.