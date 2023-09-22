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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honor не собирается разрабатывать собственные мобильные процессоры и возвращаться под контроль Huawei
Продукция MediaTek и Qualcomm руководство компании вполне устраивает.

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Когда США в 2019 году ввели санкции против Huawei Technologies, консорциум инвесторов попытался спасти часть бизнеса компании по производству смартфонов, и в ноябре 2020 года выкупил права на использование торговой марки Honor. С тех пор она существует и развивается независимо, не подвергаясь воздействию американских санкций, но нельзя утверждать, что при этом ей удалось повторить былой успех материнской Huawei, некогда считавшейся крупнейшим поставщиком смартфонов в мире.

Как поясняет South China Morning Post, генеральный директор Honor Джордж Чжао Мин (George Zhao Ming) заявил об отсутствии у компании намерений возвращаться под контроль Huawei Technologies — компании теперь являются конкурентами друг для друга.

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Источник изображения: Getty Images

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Honor не собирается заниматься разработкой собственных мобильных процессоров, и вполне довольна теми компонентами, что ей предоставляют MediaTek и Qualcomm. Единственным исключением может считаться разработка более специфичных компонентов типа специализированного чипа C1, который Honor представила в марте этого года и планирует использовать для улучшения качества связи в сетях 5G.

#смартфоны #huawei #honor
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