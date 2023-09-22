И вообще, контрактное производство для бизнеса компании обеспечивает фундаментальный сдвиг.

Представители Nikkei Asian Review консолидировали значимые высказывания генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на недавнем мероприятии, проводимом компанией с целью ознакомления общественности со своими технологическими достижениями и новыми продуктами. Глава Intel счёл нужным подчеркнуть, что присутствие предприятий компании в Европе, Азии и США в равной мере важно для обеспечения бесперебойности поставок полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Reuters

Открытие доступа сторонним заказчикам к своим производственным мощностям для Intel является «фундаментальным изменением», по словам Гелсингера. Компания Arm ранее считалась конкурентом Intel, но теперь они плотно занимаются сотрудничеством, как отметил глава последней. Intel на своих предприятиях наладит выпуск чипов с архитектурой Arm, включая и решения для сегмента Интернета вещей. Сейчас разработка соответствующих компонентов продвигается хорошими темпами, по данным руководства Intel.

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Гелсингер счёл нужным добавить, что многие клиенты заинтересованы в получении услуг Intel по упаковке и тестированию чипов с использованием передовых методов компоновки. Последние в эпоху расцвета искусственного интеллекта особенно востребованы, как считает глава компании, поэтому на фоне нехватки соответствующих производственных мощностей в мире услуги Intel должны пользоваться спросом.