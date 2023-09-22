Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel заявил, что многие клиенты хотят пользоваться услугами компании по упаковке чипов
И вообще, контрактное производство для бизнеса компании обеспечивает фундаментальный сдвиг.

реклама

Представители Nikkei Asian Review консолидировали значимые высказывания генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на недавнем мероприятии, проводимом компанией с целью ознакомления общественности со своими технологическими достижениями и новыми продуктами. Глава Intel счёл нужным подчеркнуть, что присутствие предприятий компании в Европе, Азии и США в равной мере важно для обеспечения бесперебойности поставок полупроводниковых компонентов.

реклама

Источник изображения: Reuters

Открытие доступа сторонним заказчикам к своим производственным мощностям для Intel является «фундаментальным изменением», по словам Гелсингера. Компания Arm ранее считалась конкурентом Intel, но теперь они плотно занимаются сотрудничеством, как отметил глава последней. Intel на своих предприятиях наладит выпуск чипов с архитектурой Arm, включая и решения для сегмента Интернета вещей. Сейчас разработка соответствующих компонентов продвигается хорошими темпами, по данным руководства Intel.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Гелсингер счёл нужным добавить, что многие клиенты заинтересованы в получении услуг Intel по упаковке и тестированию чипов с использованием передовых методов компоновки. Последние в эпоху расцвета искусственного интеллекта особенно востребованы, как считает глава компании, поэтому на фоне нехватки соответствующих производственных мощностей в мире услуги Intel должны пользоваться спросом.

#intel #полупроводники #полупроводниковое производство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японское предприятие TSMC будет целиком получать энергию из возобновляемых источников
NVIDIA во втором квартале стала лидером по величине выручки среди разработчиков чипов
Грядущие мобильные процессоры Meteor Lake получат графику от Intel Arc, которая в разы быстрее нынешних встроенных решений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
27
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
4
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
34
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
4
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
84
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
32

Сейчас обсуждают

Михаил Соломинский
08:23
гики )
Сегодня начались продажи Apple iPhone 15 в офлайн-магазинах, без очередей не обошлось
Виктор Тимофеев vikttimo
08:20
сша породили высокотехнологичный китай ,они его и замочат
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
100ri4ok Tot
08:18
Вы украинец? Только ответьте честно, чтобы знать, вносить ли вас в чёрный список.
ВС РФ уничтожили место дислокации иностранных инструкторов в Черкассах
FelsheR-BAN100913
08:15
Котлеты по киевски есть?
ВС РФ уничтожили место дислокации иностранных инструкторов в Черкассах
Galadriil
08:15
Ты это не руш фантазии поцреотов , они сказали Германия загнулись, значит загнулись, так специалисты на оверлокерах сказали.
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
FelsheR-BAN100913
08:09
Откуда на незалежной гуманитарка? И так олесями все панели европпы позабили, чем смогли - как говориться.
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
FelsheR-BAN100913
08:05
Так и не понял, можно ли украинцам использовать б/у презервативы.
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
ypucm
07:59
Пшеки с украинцами вас, как щенят, разыграли, а вы поверили! 🤣 Вчера в Нью-Йорке пшеки заявили, что их неправильно истолковали. Ахахаха! САСАТЬ! 😂
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
FelsheR-BAN100913
07:55
Ну да, мы же не на украине, никто не заставляет))
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
gotreksson
07:43
Ну тут все понимают, что "дружат" не "за" Украину, а "против" России.
Украина может лишится союзника после речи Зеленского в ООН
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем