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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сегодня начались продажи Apple iPhone 15 в офлайн-магазинах, без очередей не обошлось
Очередной репортаж из серии «богатые тоже плачут».

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За всю историю анонсов iPhone, как напоминает Bloomberg, компания Apple лишь трижды предоставила покупателям возможность заранее заказать смартфоны этого семейства с правом получения в первый день продаж в офлайн-магазинах, в остальных случаях самым нетерпеливым клиентам пришлось часами дежурить в очереди, чтобы к моменту открытия выбранного фирменного магазина получить заветную новинку в числе первых. Процветал и бизнес по торговле местами в этой очереди, и старт продаж iPhone 15 в этом году мало что поменял в этой картине.

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Источник изображения: Bloomberg

Сегодня продажи смартфонов поколения iPhone 15 стартовали в примерно 40 странах мира, и очевидцы наблюдали формирование длинных очередей в Дубае, Австралии и Китае. Напомним, что заказываемые флагманские iPhone 15 Pro Max через фирменный интернет-магазин Apple сейчас во многих случаях придётся ждать до середины ноября, но купить аппарат из наличия в первые дни после старта продаж в офлайне можно уже сейчас.

Как всегда, представители Bloomberg не удержались от классического приёма иллюстрации общей картины на контрасте с отдельными персоналиями, взяв за пример стоявших в очереди в Австралии. Один из жителей Сиднея приобретает продукцию Apple с середины восьмидесятых годов прошлого века, он владеет почти каждым устройством этой марки, которое когда-либо было выпущено, и даже в очереди за новыми Apple Watch Series 9 стоял с сумкой, в которой разместились AirPods, iPhone, MacBook Air и iPad. По словам австралийца, он не возражает против переплаты за продукт, если тот действительно хорош. Его сосед по очереди не стал отказывать себе в удовольствии купить новый iPhone 15 Pro в условиях, когда ушёл с предыдущего места работы и ещё не нашёл новое.

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По оценкам аналитиков, в текущем квартале, который завершится к октябрю, Apple выручит $89,3 млрд против прошлогодних $90,1 млрд, но непосредственно выручка от реализации iPhone вырастет с $42,6 до $43,6 млрд.

#apple #iphone 15
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