И воды в окрестностях для его работы тоже достаточно.

Территориально префектура Кумамото на западе острова Кюсю японского архипелага ближе всего расположена к Тайваню, но для TSMC проект по строительству в регионе совместного предприятия с Sony и Denso по выпуску полупроводниковых компонентов оказался ещё и выгоден тем, что местность богата водными ресурсами, коих при производстве чипов требуется много. По информации DigiTimes, это предприятие TSMC к тому же сможет полностью полагаться на энергию из возобновляемых источников.

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Источник изображения: TSMC

Экономить водные ресурсы TSMC уже давно научилась, поскольку на родном Тайване с ними возникают сезонные проблемы. Как правило, предприятия компании на этом острове соседствуют с достаточно вместительными резервуарами технической воды, которая многократно используется повторно после соответствующей очистки. В этом отношении для обеспечения предприятия водой достаточно создать первичный запас, и потом время от времени его пополнять.

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Заинтересованность Японии в создании ветряных электростанций морского базирования тоже позволяет рассчитывать, что энергоснабжение совместного предприятия TSMC изначально будет осуществляться за счёт источников, не подразумевающих безвозвратное потребление ископаемых ресурсов. Не исключено, что создание адекватной для реализации проекта энергетической инфраструктуры в окрестностях предприятия TSMC будет активно финансироваться японскими властями.