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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Цены на видеокарты на вторичном рынке в августе слегка выросли при снижении объёмов продаж
Возможно, у NVIDIA просто мало чипов в наличии, либо потребители притаились в ожидании распродаж.

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За ценами вторичного рынка видеокарт следят не только доморощенные эксперты всех мастей, но и профессиональные аналитики типа представителей UBS, которые обнаружили, что на вторичном рынке стоимость видеокарт на основе чипов AMD последовательно выросла в августе на 1%, а стоимость видеокарт на основе чипов NVIDIA последовательно увеличилась на 3%. Примечательно, что если в июле объём продаж подержанных видеокарт последовательно увеличивался на 34%, то в августе он снизился до годового минимума.

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Источник изображения: NVIDIA

Отслеживать состояние дел на вторичном рынке видеокарт представители начали только год назад, но по итогам августа текущего года обнаружили, что запасы доступных для продажи видеокарт достигли минимального значения за всю непродолжительную историю наблюдения. Снижение активности продавцов и покупателей на вторичном рынке аналитики склонны объяснять ожиданием сезона распродаж ближе к концу осени, которые позволят осуществлять сделки на более выгодных условиях.

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Аналитики UBS также ожидают, что на первичном рынке выручка NVIDIA по итогам третьего квартала в игровом сегменте последовательно вырастет на 3%, хотя в среднесрочной перспективе такой прирост обычно достигал 7 или 9%. Не исключено, что компания просто не может уделять достаточное внимание потребностям игрового рынка, беспокоясь преимущественно об удовлетворении кратно возросшего спроса на серверные ускорители для систем искусственного интеллекта.

#amd #nvidia #видеокарты #аналитика
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