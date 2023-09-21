Среди тех, у кого нет своих производственных мощностей.

По данным TrendForce, компания NVIDIA по итогам второго квартала не только увеличила выручку на 68,3% до $11,3 млрд по сравнению с первым кварталом, но и вышла на первое место среди разработчиков чипов по величине выручки. По сути, среди десяти крупнейших разработчиков интегральных микросхем она заняла 29,7% рынка в показателях выручки. В первом квартале её доля рынка не превышала 19,9%.

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Источник изображения: TrendForce

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Естественно, таких успехов NVIDIA добилась именно за счёт резкого роста выручки на серверном направлении, поскольку многие корпорации технологического сектора бросились вкладывать все свободные средства в сферу систем искусственного интеллекта. К слову, Qualcomm хоть и потеряла последовательно в выручке 9,7% до $7,1 млрд, смогла сохранить за собой второе место, сократив долю рынка в денежном выражении с 23,5 до 18,8%. Broadcom оказалась на третьем месте с $6,9 млрд и 18,1% рынка, с едва заметным снижением выручки на 0,2%. Компании AMD досталось твёрдое четвёртое место, она выручила $5,4 млрд и заняла 14,1% рынка против 15,8% кварталом ранее. В этот перечень не попали Intel и Samsung, поскольку они не только проектируют, но и производят свои чипы самостоятельно, а рейтинг составлен для компаний, не располагающих собственными производственными мощностями. Контрактные производители типа TSMC и GlobalFoundries в него не попали по уже другим вполне понятным причинам, поскольку не разрабатывают чипы.