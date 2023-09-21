Пока лишь на тёмном слайде презентации, но такая машина точно станет реальной.

В США муниципальные подразделения полиции охотно эксплуатируют электромобили, специально оборудованные для их нужд. Дело даже не в хорошей динамике этих электромобилей и их благоприятном экологическом имидже, просто при нынешней конъюнктуре рынка электромобили обходятся государственным учреждениям дешевле в эксплуатации. Как отмечает Electrek, бывший член совета директоров Tesla и основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на конференции CloudWorld 2023 неожиданно продемонстрировал на слайде презентации электрический пикап Tesla Cybertruck в полицейском исполнении.

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Источник изображения: Electrek

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Дело в том, что Oracle работает с полицейскими структурами США в сфере создания информационных систем для их нужд, и программное обеспечение компании эксплуатируется и на борту патрульных машин американской полиции. Tesla Cybertruck, по словам Ларри Эллисона, не избежит подобной адаптации, и он вообще считает Cybertruck самым удачным патрульным автомобилем. Он как минимум быстр, безопасен и оснащается кузовными панелями из нержавеющей стали, по словам Эллисона. Безусловно, как бывший член совета директоров Tesla, он посвящён и в другие особенности этой машины, но пока не имеет права их разглашать. Oracle собирается при создании программных решений для полиции использовать возможности бортовых камер пикапа и его дисплея на центральной панели, что вполне предсказуемо. Начало поставок «гражданских» версий Tesla Cybertruck запланировано на это полугодие.