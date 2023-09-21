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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA назвал Индию одним из крупнейших рынков для развития искусственного интеллекта
И провёл в стране пять дней.

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Как поясняет Bloomberg, основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) пять дней провёл в Индии, постоянно перемещаясь по стране и встречаясь с представителями местного крупного бизнеса и академического сообщества. До прессы просочилось не так много его высказываний по поводу потенциала Индии, но одно из них гласило, что страна может стать одним из крупнейших рынков искусственного интеллекта в мире.

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Источник изображения: X, Narendra Modi

Помимо растущей экономики, Индия привлекает NVIDIA наличием 1,4 млрд населения, используя данные которого, можно успешно строить различные языковые модели, а затем применять их на практике с коммерческой выгодой. Пока сложно сказать, насколько NVIDIA готова развивать местную вычислительную инфраструктуру, но с индийскими разработчиками глава компании в ходе поездки неоднократно встречался и высоко оценил их инженерный потенциал. Индийские власти и бизнес заинтересованы в развитии систем искусственного интеллекта, поэтому по итогам данного визита наверняка будет объявлено о каких-то крупных контрактах. Поставлять свои ускорители вычислений в Китай, который даёт компании пятую часть выручки, NVIDIA становится всё сложнее из-за санкций США, а вот Индия под эти ограничения не попадает, являясь перспективным для компании рынком сбыта.

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По факту, на территории Индии уже действуют четыре исследовательских центров NVIDIA, в которых трудятся 4000 специалистов, и это второй по величине профильного штата регион мира после США для этой компании.

#nvidia #искусственный интеллект #индия #дженсен хуанг
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