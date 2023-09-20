И это хорошо.

Компания Intel раскрыла подробности о мобильных процессорах нового поколения Meteor Lake. Если верить заявлениям производителя, то новые чипы должны стать действительно инновационными — очень много технических решений появится в потребительском секторе впервые. Ключевое новшество — более быстрая графика, которая должна стать намного мощнее текущих iGPU в процессорах Intel.

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Процессоры Meteor Lake нового поколения будут построены на базе чиплета. На одной подложке разместят CPU, GPU, SoC и I/O. Графический чип переведут на более мощную архитектуру Xe LPG, представляющую собой развитие идей настольной Xe HPG, которая намного быстрее нынешней Iris Xe. Так, GPU у Meteor Lake будет оснащён таким же количеством исполнительных блоков, как и видеокарта Arc A380: восемь графических ядер и 1024 шейдеров. Другие характеристики графического процессора выглядят следующим образом: два геометрических конвейера, восемь блоков для аппаратного ускорения трассировки лучей и 128 векторных движков.

Интегрированная графика Meteor Lake также получит поддержку XeSS — технологии апскейлинга от Intel, которая сейчас пытается конкурировать с DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Производитель утверждает, что более быстрая графика новых процессоров способна обеспечить вдвое большую производительность на ватт, чем текущие Iris Xe. Другие сравнительные показатели по производительности Intel пока не торопится раскрывать, но уже сейчас сделала важную оговорку: не все процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake получат новый графический процессор.

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Для охлаждения новых процессоров Intel представила собственное недорогое решение для охлаждения с помощью испарительной камеры, которое, по утверждениям производителя, позволит выпускать мощные ноутбуки для самых разных задач.