По крайней мере, китайским клиентам они уже доступны.

Пока в 2019 году власти США не начали разворачивать против Huawei и дочерней компании HiSilicon свои санкции, последняя на мировом рынке чипов для систем видеонаблюдения занимала до 60%, поставляя свою продукцию и таким известным китайским производителям камер, как Hikvision и Dahua. Последние постепенно тоже вытеснялись с рынка США и Великобритании, но Reuters теперь сообщает, что в этом году Huawei удалось увеличить объёмы поставок чипов для камер видеонаблюдения за счёт более современных изделий, производство которых получилось наладить в условиях санкций.

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Источник изображения: Reuters

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По крайней мере, те же китайские производители систем видеонаблюдения теперь получают процессоры HiSilicon с вполне актуальными характеристиками, тогда как на раннем этапе действия санкций США поставки сводились к некоему ограниченному ассортименту с не самыми выдающимися возможностями. Конечно, по своей сложности и потребностям в использовании новых техпроцессов чипы для камер Huawei уступают процессорам для смартфонов, но если опубликованная Reuters информация достоверно, то можно говорить о равномерном прогрессе китайского гиганта в преодолении последствий зарубежных санкционных ограничений.