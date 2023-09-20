В самый что ни на есть головной.

Как сообщает Bloomberg, основанный Илоном Маском (Elon Musk) стартап Neuralink после получения разрешения американских властей на проведение клинических испытаний своего чипа-импланта, вживляемого в черепную коробку, готов приступить к испытаниям на людях, и сейчас ищет первых добровольцев среди пациентов, утративших подвижность конечностей в силу разнообразных причин.

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Источник изображения: Bloomberg

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На первом этапе компания хочет добиться, чтобы парализованный человек смог буквально силой мысли управлять курсором мыши или вводить текст с клавиатуры. В перспективе этот чип мог бы позволить управлять бионическими протезами, вернув пациентам подвижность конечностей. Как подчёркивают специалисты, даже начало проведения клинических испытаний ещё не означает, что импланты Neuralink выйдут на рынок медицинских услуг в скором времени — на сами испытания могут уйти долгие годы.