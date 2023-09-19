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Китайское издание IT Times, на которое ссылается Reuters, сегодня сообщило о намерениях компании Huawei Technologies вернуться в средний ценовой сегмент со смартфонами, обеспечивающими поддержку сетей 5G, уже в следующем месяце. По данным источника, смартфон средней ценовой категории Nova с поддержкой 5G будет представлен китайским гигантом в октябре или ноябре самое позднее.
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Самая актуальная из существующих моделей смартфонов Nova сейчас поддерживает только сети 4G и на внутреннем рынке Китая предлагается по цене около $329, тогда как представленный недавно флагманский Mate 60 Pro с поддержкой 5G оценивается почти в $1000. На следующей неделе, как ожидается, состоится полноценная презентация нового флагмана Huawei, от которой многие ожидают большей ясности в отношении происхождения процессора HiSilicon Kirin 9000s, выпуск которого Huawei и её партнёры наладили вопреки санкциям США, действующим с 2019 года.