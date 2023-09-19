И открыть доступ к системе спутниковой связи Starlink.

Агентство Bloomberg к утру поведало новые подробности состоявшейся накануне встречи президента Турции и Илона Маска (Elon Musk), которая имела место в Нью-Йорке в связи с визитом Реджепа Тайипа Эрдогана в штаб-квартиру ООН. Президент Турции и глава компаний Tesla и SpaceX потратили около 45 минут на разговоры о возможности сотрудничества и перспективах развития систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Getty Images

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Как уточняется, президент Эрдоган попросил у Илона Маска построить предприятие по сборке электромобилей в Турции, и тот ответил, что страна входит в число кандидатов на место появления нового предприятия компании. Благо, что Tesla уже работает с рядом поставщиков из Турции и имеет представление об уровни развития местной промышленной инфраструктуры. Аэрокосмическая компания SpaceX, которую также возглавляет Илон Маск, сейчас участвует в реализации программы Турции по запуску спутников связи, и Эрдоган не упустил возможности попросить Маска об открытии доступа для своих сограждан к сервису спутниковой связи Starlink.