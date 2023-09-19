Отечество, понятное дело, китайское.

Как сообщает South China Morning Post, заместитель председателя совета директоров Huawei Technologies Эрик Сюй Чжицзюнь (Eric Xu Zhijun) призвал компанию активнее использовать компоненты китайского производства, даже если те уступают зарубежным аналогам. Если не делать этого, как убеждён представитель компании, то технологическое отставание КНР от западных стран никогда не будет устранено.

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Масштабное использование китайских компонентов, по его словам, будет способствовать общему прогрессу национальной полупроводниковой отрасли. При этом санкции США и их союзников ещё долго будут мешать Huawei получать доступ к передовым чипам и вычислительным системам зарубежного производства, как прогнозирует руководитель. Китайские компании он призывает разрабатывать компоненты, опираясь на «доморощенные» технологии, которые не попадут под экспортные ограничения США. Разработанные HiSilicon процессоры Kunpeng и Ascend он рекомендовал использовать при построении компьютерной и серверной инфраструктуры КНР, включая системы искусственного интеллекта.