Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Huawei призывает к более активному использованию компонентов отечественного производства
Отечество, понятное дело, китайское.

реклама

Как сообщает South China Morning Post, заместитель председателя совета директоров Huawei Technologies Эрик Сюй Чжицзюнь (Eric Xu Zhijun) призвал компанию активнее использовать компоненты китайского производства, даже если те уступают зарубежным аналогам. Если не делать этого, как убеждён представитель компании, то технологическое отставание КНР от западных стран никогда не будет устранено.

реклама

Источник изображения: Shutterstock

Масштабное использование китайских компонентов, по его словам, будет способствовать общему прогрессу национальной полупроводниковой отрасли. При этом санкции США и их союзников ещё долго будут мешать Huawei получать доступ к передовым чипам и вычислительным системам зарубежного производства, как прогнозирует руководитель. Китайские компании он призывает разрабатывать компоненты, опираясь на «доморощенные» технологии, которые не попадут под экспортные ограничения США. Разработанные HiSilicon процессоры Kunpeng и Ascend он рекомендовал использовать при построении компьютерной и серверной инфраструктуры КНР, включая системы искусственного интеллекта.

#полупроводники #китай #huawei #санкции #китайские производители
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
В Китае прокомментировали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине
Власти Аризоны ведут переговоры с TSMC о расширении перечня технологических операций, осуществляемых на территории штата
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
61
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
48
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
Китай представил самую передовую сеть квантовой связи
+

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
11:57
Слушай Поппе будешь в ...
Основатель инвестиционной компании Eight Микаэль ван де Поппе посоветовал покупать альткоины
fynjy_2005
11:55
Твои потуги, что надо "честно" сравнивать 8 ядерпросто дикий бред - с какого надо отключать е ядра, если они есть?. Какой смысл сравнивать 8 ядер Интел против 8 ядер амд, если ценник не сопоставим? Ну...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
salexa
11:52
Можно напомнить всем кастрюлям про девиз нацистов «Азова» начала СВО. Нет Мариуполя - нет Украины. Всё! "Не буде Марiуполя,не буде Украiни " вильна матка украина все ?(волына,калина, п....лы получаетс...
Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
SkyMaster
11:52
Твои правнуки так же будут писать говностатьи за 30 рублей, что у америки госдолг и ей скоро кирдык.
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
fynjy_2005
11:47
Если "технологический" гигант не может во многоядерность на производительной архитектуре, это не проблема АМД. Если позиционирование (как правило по цене) сделано - это не проблема АМД. В этом случае ...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Deneb inside
11:46
Иногда лучше молчать. С такой дальностью стрельбы лучше на поле боя и не выезжать даже.
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
Евгений Бураков
11:44
Як 141. Если кому интересно:)) Да и мы у них тоже заимствуем. Так и идёт прогресс.
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
salexa
11:42
Жареные хохлы ничего так, вчера на помойке ели их, хрустящие как чипсы,Рекомендую
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
salexa
11:41
эуропейсы вымрут быстрее,не ссы в трусы
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Bisaimon
11:39
А как он доедет до Франции??)))
«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем