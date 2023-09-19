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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Bernstein не верят, что акции Arm удержатся на текущих значениях
Слишком рано говорить о выгоде от перехода к системам искусственного интеллекта.

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Вчерашние торги, как отмечает Barron’s, завершились снижением курса акций Arm на 4,53%, а в моменте снижение превышало 6%. Текущий курс в $58 за акцию не является пределом снижения, по мнению аналитиков Bernstein, и ценные бумаги Arm вполне могут подешеветь в дальнейшем до $46 за штуку, расположившись ниже цены размещения по итогам IPO.

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Источник изображения: Bloomberg

Оптимисты из числа инвесторов, как поясняют аналитики, связывают дальнейшие перспективы развития бизнеса Arm с сектором искусственного интеллекта, а между тем сейчас до 60% выручки компания получает в мобильном сегменте и на рынке потребительской электроники, где сохраняется низкий спрос на новинки.

В дальнейшем, по мнению экспертов, растущую конкуренцию Arm будет составлять свободно распространяемая архитектура RISC-V, а высокая степень зависимости бизнеса от китайского рынка в текущей геополитической ситуации тоже формирует существенные риски. Напомним, британский холдинг получает на рынке Китая почти четверть всей выручки, но почти не контролирует дочернюю структуру Arm China, в капитале которой владеет лишь 5% акций. По словам специалистов Bernstein, оба фактора будут негативно влиять на выручку Arm в последующие два или три года.

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