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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
Этот путь уже прошла Huawei, но не совсем удачно.

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Компания Huawei Technologies до введения американских санкций добилась неплохих успехов на рынке смартфонов во многом благодаря мобильным процессорам собственной разработки, выпуск которых был поручен тайваньской TSMC. После вступления в силу новых ограничений со стороны США в области экспортного контроля в 2019 году соответствующие возможности быстро закрылись, и теперь доля Huawei на мировом рынке смартфонов заметно сократилась.

Как сообщает DigiTimes, вступить на тернистый путь разработки собственных чипов собираются крупные китайские производители бытовой техники. Во-первых, это позволит им добиться каких-то функциональных преимуществ по сравнению с изделиями конкурентов. Во-вторых, на фоне расширения инфраструктуры «умного дома» совершенствование экосистемы просто становится требованием времени.

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Источник изображения: AFP

Располагая собственными процессорами, компании типа TCL, Hisense, Midea и Gree надеются укрепить вертикальную структуру бизнеса и обеспечить клиентов развитыми возможностями программной интеграции бытовой техники в экосистему «умного дома». Главное, чтобы на этом пути им не повстречались западные конкуренты с широкими возможностями лоббирования своих интересов на уровне государства.

#huawei #китайские производители
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