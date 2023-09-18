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Компания Huawei Technologies до введения американских санкций добилась неплохих успехов на рынке смартфонов во многом благодаря мобильным процессорам собственной разработки, выпуск которых был поручен тайваньской TSMC. После вступления в силу новых ограничений со стороны США в области экспортного контроля в 2019 году соответствующие возможности быстро закрылись, и теперь доля Huawei на мировом рынке смартфонов заметно сократилась.
Как сообщает DigiTimes, вступить на тернистый путь разработки собственных чипов собираются крупные китайские производители бытовой техники. Во-первых, это позволит им добиться каких-то функциональных преимуществ по сравнению с изделиями конкурентов. Во-вторых, на фоне расширения инфраструктуры «умного дома» совершенствование экосистемы просто становится требованием времени.
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Располагая собственными процессорами, компании типа TCL, Hisense, Midea и Gree надеются укрепить вертикальную структуру бизнеса и обеспечить клиентов развитыми возможностями программной интеграции бытовой техники в экосистему «умного дома». Главное, чтобы на этом пути им не повстречались западные конкуренты с широкими возможностями лоббирования своих интересов на уровне государства.