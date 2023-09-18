Этот путь уже прошла Huawei, но не совсем удачно.

Компания Huawei Technologies до введения американских санкций добилась неплохих успехов на рынке смартфонов во многом благодаря мобильным процессорам собственной разработки, выпуск которых был поручен тайваньской TSMC. После вступления в силу новых ограничений со стороны США в области экспортного контроля в 2019 году соответствующие возможности быстро закрылись, и теперь доля Huawei на мировом рынке смартфонов заметно сократилась.

Как сообщает DigiTimes, вступить на тернистый путь разработки собственных чипов собираются крупные китайские производители бытовой техники. Во-первых, это позволит им добиться каких-то функциональных преимуществ по сравнению с изделиями конкурентов. Во-вторых, на фоне расширения инфраструктуры «умного дома» совершенствование экосистемы просто становится требованием времени.

реклама

Источник изображения: AFP

Располагая собственными процессорами, компании типа TCL, Hisense, Midea и Gree надеются укрепить вертикальную структуру бизнеса и обеспечить клиентов развитыми возможностями программной интеграции бытовой техники в экосистему «умного дома». Главное, чтобы на этом пути им не повстречались западные конкуренты с широкими возможностями лоббирования своих интересов на уровне государства.