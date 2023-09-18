Избегая соблазна продать активы зарубежным компонентам.

По данным Nikkei Asian Review, уникальные условия, в которых с 80-х годов прошлого века развивалась японская полупроводниковая промышленность, сделали некоторых из участников рынка привлекательными целями для поглощений из-за пределов страны, но сами компании и японские власти постараются этому сопротивляться за счёт инвестирования национальных ресурсов.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как напоминает источник, в июне японский производитель материалов для выпуска чипов, компания JSR, пошла на сделку с правительственным фондом JIC, который вложит в её развитие определённую сумму. Японские производители в силу заметно меньшего масштаба бизнеса просто не могут инвестировать в разработки столько же средств, как крупные зарубежные конкуренты. По этой причине консолидация игроков отрасли внутри Японии имела бы смысл, но местные власти стараются сохранить контроль над ценными ноу-хау в попытках возродить национальную полупроводниковую отрасль.

При этом крупные доли рынка в своих узких сегментах, контролируемые японскими компаниями, являются заслугой исторической особенности развития отрасли. На формирование компетенций в этих сферах ушло не одно десятилетие, и свой опыт японские компании накапливали ещё с 80-х годов прошлого века. Теперь же для развития требуются более крупные инвестиции, а мелкие японские компании себе их позволит не могут, поэтому даже если власти попытаются оградить их от поглощения зарубежными компонентами, внутри страны игрокам рынка имеет смысл консолидироваться. Япония до сих пор контролирует до 48% мирового рынка материалов для производства полупроводниковых компонентов. В современных условиях японским компаниям придётся сотрудничать друг с другом для выживания и сохранения независимости от зарубежных инвесторов.