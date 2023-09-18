За следующие двенадцать месяцев.

Очевидно, что планы Foxconn по развитию бизнеса в Индии в известной степени перекликаются с намерениями основного заказчика в лице Apple снизить степень своей зависимости от Китая, но тайваньский контрактный производитель заинтересован в освоении индийского рынка и по другим причинам. Во всяком случае, с введением ограничений на импорт собранных за пределами страны ноутбуков и планшетов, работы у Foxconn на территории Индии в этой сфере точно прибавится.

Как отмечает Bloomberg, руководитель представительства Foxconn в Индии Ви Ли (V Lee) со страниц популярной социальной сети при поздравлении премьер-министра страны Нарендры Моди (Narendra Modi) с днём рождения заявил, что к следующей персональной дате главы государства компания обещает порадовать его ещё больше.

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Источник изображения: Foxconn

В планы Foxconn входит не только удвоение инвестиций и присутствия в Индии, но и пропорциональное увеличение численного состава сотрудников. Сейчас на нужды Foxconn в Индии работают в общей сложности около 30 предприятий, на которых трудятся десятки тысяч человек. В планы Foxconn, по слухам, входит и организация производства микросхем на территории Индии при поддержке зарубежного партнёра. Сейчас Foxconn способна получать ежегодно до $10 млрд выручки в результате деятельности на территории страны.