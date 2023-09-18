Россия их в этом смысле больше не беспокоит.

До начала активных военных действий на Украине европейские страны более 40% природного газа, 27% нефтепродуктов и 46% угля получали из России, и последовавший резкий отказ от их закупок вызвал рост цен и запустил виток инфляции. Как сообщает Reuters, в рамках перехода к возобновляемым источникам энергии власти Евросоюза постараются не допустить высокой зависимости от одного поставщика в геополитическом смысле, но пока на роль такого «монополиста» невольно претендует Китай.

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Источник изображения: Reuters

В ближайшие годы на рынке Европы в 10-30 раз вырастет спрос на литийионные аккумуляторы, топливные ячейки и электролизеры, и если по последней позиции регион занимает более 50% мирового рынка, то в сфере поставок водородных топливных ячеек и литийионных батарей Евросоюз сильно зависит именно от Китая. Если не принимать мер по диверсификации, то к 2030 году Европа окажется в такой же зависимости от КНР, которая наблюдалась до 2022 года в отношении поставок энергоресурсов из России, как говорится в подготовленном испанскими специалистами докладе. Его тезисы будут доведены до руководства европейских стран на встрече европейских лидеров в начале октября.

Авторы доклада также считают, что в сфере цифровых технологий Евросоюз тоже должен диверсифицировать источники поставок. В частности, если по телекоммуникационному оборудованию регион достаточно хорошо обеспечен собственной продукцией, то в датчиках, дронах и серверном оборудовании он опять же зависит от Китая. Любая форма чрезмерной зависимости от иностранных поставок, как считают эксперты, к 2030 году замедлит рост производительности труда в европейских промышленности и сфере услуг, а также замедлит модернизацию аграрного сектора в свете адаптации технологий к климатическим изменениям.