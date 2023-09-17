Не всё NVIDIA масленица.

Финансовый директор Arm Джейсон Чайлд (Jason Child), как сообщает Barron’s, в день выхода акций компаний на биржевую площадку Nasdaq пояснил, почему он уверен в успехе платформ Arm в ситуации, когда основные надежды инвесторов связаны с бумом систем искусственного интеллекта. Ажиотаж вокруг ускорителей вычислений NVIDIA, по его словам, не будет длиться вечно, а в перспективе сама Arm сможет извлечь выгоду от внедрения наборов команд по ускорению работы систем искусственного интеллекта в свои процессорные архитектуры.

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Источник изображения: HP Inc.

Когда этап создания языковых моделей и их обучения выйдет на своего рода плато, по мнению представителя Arm, основная часть вычислительной нагрузки в контексте работы систем искусственного интеллекта, сместится в сторону центральных процессоров, входящих в состав смартфонов и ноутбуков. Они будут помогать быстрее выполнять операции, связанные с формированием логических выводов, используемые системами искусственного интеллекта. Arm уже ведёт переговоры с производителями ноутбуков, включая HP Inc. и Dell Technologies, о создании процессорных архитектур с подобными возможностями, которые способствовали бы повышению конкуренции с традиционными компонентами Intel и AMD.