Наступило отрезвляющее понимание конъюнктуры.

Ставшее крупнейшим для фондового рынка США в этом году публичное размещение акций британского разработчика процессорных архитектур в первый день торгов сопровождалось ростом котировок на 25%, и оптимистично настроенные представители инвестиционного сообщества едва сдерживались от демонстрации своих бравурных настроений, как и представители Arm и SoftBank. Тем не менее, как сообщает CNBC, второй день торгов имел отрезвляющее воздействие на инвесторов.

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Источник изображения: CNBC

Если начался он с роста котировок акций Arm на 6%, то к концу сессии этот прирост был растерян, а после их закрытия и вовсе сменился снижением на 4,47% до $60,75 за акцию. Конечно, сейчас этот курс всё равно выше цены размещения, а капитализация Arm при таком его значении выше $60 млрд, но оптимизмом первого дня уже и не пахнет. Среди отраслевых аналитиков появляется всё больше скептиков, которые не считают акции Arm привлекательными для инвестиций, объясняя свою точку зрения несколькими негативными факторами.

Во-первых, основная часть акций Arm по-прежнему принадлежит SoftBank, а эта японская корпорация в последние годы не славится успехом проектов, в которые вкладывала деньги через свой венчурный фонд. Во-вторых, бизнес Arm слишком зависит от Китая, и глобальные геополитические риски в конкретном случае усугубляются ещё и тем, что местное подразделение Arm China британский холдинг почти не контролирует, владея лишь 5% его акций. Рисков добавляют и судебный иск со стороны Qualcomm, и растущая популярность конкурирующей архитектуры RISC-V. Наконец, часто упоминаемый представителями Arm сегмент искусственного интеллекта перед этой компанией открывает не так много возможностей для роста выручки, как хотелось бы её руководству.