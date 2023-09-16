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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Память SK hynix могла попасть в санкционные смартфоны Huawei из старых запасов
Формально, её поставщики ничего не нарушили.

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Всё та же компания TechInsights из Канады, которая стала источником откровений о наличии в составе смартфонов Huawei Mate 60 выпущенных в обход санкций по 7-нм техпроцессу или его аналогу процессоров HiSilicon Kirin 9000s, как отмечает Bloomberg, попыталась выяснить, как в условиях санкций в эти смартфоны попали микросхемы памяти SK hynix. Они, надо сказать, оказались одними из немногих компонентов этих смартфонов, имеющих некитайское происхождение.

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Источник изображения: Bloomberg

Эксперты TechInsights заявили, что попавшие в их поле зрения микросхемы SK hynix относятся к партии, которая в составе смартфонов китайской компании Lenovo была обнаружена ещё в 2021 году, а в составе смартфонов Huawei прочих моделей использовалась с этого года. Длительное хранение микросхем памяти производителями электроники — обычная и оправдывающая себя практика. Эти компоненты не теряют свойств со временем и медленно утрачивают актуальность технических характеристик. Если закупить память по привлекательным ценам заранее, можно долго её использовать. В данном случае всё указывает на то, что Huawei просто могла использовать память из старых запасов, которые создала самостоятельно ещё до введения против неё санкций США.

#huawei #санкции #sk hynix #mate 60 pro
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