За пределами рынка смартфонов она вряд ли добьётся успехов.

Первый же день торгов акциями Arm на площадке Nasdaq поднял их курс на четверть от уровня размещения, но аналитики Needham не разделают всеобщий оптимизм по поводу их дальнейшей динамики. По их мнению, успех Arm до сих пор основывался на развитии рынка смартфонов в относительно жёстко контролируемом окружении, в результате чего компании и удалось занять почти весь рынок процессорных архитектур для смартфонов.

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Источник изображения: ASML

Рынок смартфонов уже достиг определённого насыщения, и если Arm и продолжит увеличивать на нём выручку, то разве что за счёт распространения более дорогих и выгодных для неё архитектур, а в штучном выражении объёмы продаж расти перестанут. Компания Intel за пределами рынка ПК не смогла добиться существенных успехов за последние годы, поэтому Arm может ждать аналогичная участь за пределами рынка смартфонов, как считают аналитики.

В сегменте искусственного интеллекта на увеличение выручки больше всего шансов у NVIDIA с её «графическими» ускорителями, в серверном сегменте x86-совместимая архитектура продолжит доминировать, а на Интернете вещей с точки зрения потенциала увеличения выручки Arm далеко не уедет, как считают аналитики Needham. Для справки, сейчас этот сегмент приносит компании не более 10% всей выручки, хотя в количественном выражении чипы для Интернета вещей занимают до 70% структуры поставок лицензируемой Arm процессорной продукции. К тому же, в этой сфере конкуренцию Arm составляет открытая архитектура RISC-V.