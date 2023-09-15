Если цены на тяговые батареи продолжат снижаться намеченными темпами.

По прогнозам исследовательской организации Rocky Mountain Institute, на которые ссылается Reuters, сохранение текущих темпов снижения цен на тяговые аккумуляторы позволит приблизить стоимость среднеразмерных электромобилей к аналогам с ДВС на рынке Европы уже в следующем году, в Китае данный рубеж будет преодолён в 2025 году, в США — в 2026 году, а в Индии — в 2027 году.

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Источник изображения: Tesla

По сути, в более компактном классе легковых транспортных средств паритет цен будет достигнут ещё раньше, и в целом к концу десятилетия электромобили смогут занять от 62 до 86% мирового первичного рынка. Этому будет способствовать снижение стоимости хранения одного кВт‧ч электроэнергии в тяговых аккумуляторах. Если сейчас она достигает $151, то к концу десятилетия может опуститься до $90 или даже $60. Сейчас стоимость электромобиля в среднем на 40% определяется затратами на покупку и изготовление тяговых батарей, поэтому снижение цен на аккумуляторы серьёзно продвинет экспансию электромобилей в ближайшие годы. В тех же Европе и Китае, по прогнозам экспертов, объёмы продаж электромобилей к концу десятилетия вырастут в шесть раз.