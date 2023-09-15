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По прогнозам исследовательской организации Rocky Mountain Institute, на которые ссылается Reuters, сохранение текущих темпов снижения цен на тяговые аккумуляторы позволит приблизить стоимость среднеразмерных электромобилей к аналогам с ДВС на рынке Европы уже в следующем году, в Китае данный рубеж будет преодолён в 2025 году, в США — в 2026 году, а в Индии — в 2027 году.
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По сути, в более компактном классе легковых транспортных средств паритет цен будет достигнут ещё раньше, и в целом к концу десятилетия электромобили смогут занять от 62 до 86% мирового первичного рынка. Этому будет способствовать снижение стоимости хранения одного кВт‧ч электроэнергии в тяговых аккумуляторах. Если сейчас она достигает $151, то к концу десятилетия может опуститься до $90 или даже $60. Сейчас стоимость электромобиля в среднем на 40% определяется затратами на покупку и изготовление тяговых батарей, поэтому снижение цен на аккумуляторы серьёзно продвинет экспансию электромобилей в ближайшие годы. В тех же Европе и Китае, по прогнозам экспертов, объёмы продаж электромобилей к концу десятилетия вырастут в шесть раз.