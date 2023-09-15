Почти до того уровня, на который SoftBank рассчитывала изначально.

Как сообщает CNBC, в ходе первого дня торгов на фондовой площадке Nasdaq курс акций Arm вырос на 25% от цены размещения, и к концу торгов достиг отметки $63,59, но даже завершение основной торговой сессии не остановило его движения вверх, ибо текущая котировка соответствует $67,96 за одну акцию этого британского разработчика процессорных архитектур.

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Источник изображения: Reuters

С учётом того, что на биржу попали только 10% акций Arm в форме депозитарных расписок, то общую капитализацию бизнеса компании можно оценить в сумму более $70 млрд. По сути, это как раз то значение, на которое владеющая остальной частью акций Arm японская корпорация рассчитывала изначально, готовясь к IPO этого эмитента. На таких уровнях отношение цены акции Arm к удельной прибыли на одну акцию превышает 170, и это заметно выше, чем у фаворита инвесторов в лице NVIDIA, для которой это значение достигает 109. Подобный оптимизм инвесторов в отношении активов Arm может быть частично объяснён уверенностью руководства компании в её способности существенно увеличить выручку в серверном и автомобильном сегменте.