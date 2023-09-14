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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Британские власти собираются запретить государственным структурам использовать камеры видеонаблюдения Hikvision и Dahua
Из опасений шпионажа со стороны Китая.

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По информации Reuters, нижняя палата британского парламента утвердила законопроект, который предусматривает запрет государственным структурам Великобритании на использование систем видеонаблюдения производства Hikvision и Dahua — крупнейших поставщиков такого оборудования, базирующихся в КНР. Собственно, происхождение этих компаний как раз и стало причиной для подозрения их в способности осуществлять за деятельностью британских правительственных организаций и военных.

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Источник изображения: Reuters

Прежде чем данный закон вступит в силу, он должен быть утверждён верхней палатой парламента. Подразумевается, что правительство Соединённого Королевства будет ежегодно отчитываться перед специальной парламентской комиссией о прогрессе в сфере замещения китайских камер видеонаблюдения на правительственных объектах на продукцию более благонадёжного происхождения. По статистике, около трети всех находящихся в введении местной полиции камер видеонаблюдения в Англии и Уэльсе выпущено компанией Hikvision. К слову, Великобритания в этом вопросе идёт по стопам американских товарищей, поскольку в США использование камер данных марок на правительственных объектах уже запрещено.

#санкции #китайские производители #великобритания #hikvision #dahua #видеонаблюдение
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