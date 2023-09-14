И её производительность приблизится к четверти проектной мощности предприятия.

Необходимость задержки запуска полномасштабного производства чипов в Аризоне по технологии N4 до 2025 года, по словам ссылающегося на тайваньские СМИ ресурса TrendForce, не помешала TSMC разработать план по запуску пилотной линии на территории построенного в США предприятия уже в следующем году.

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Источник изображения: TSMC

Как ожидается, в 2024 году TSMC начнёт в одном из готовых цехов предприятия в Аризоне выпускать компоненты в экспериментальном режиме, обрабатывая по 4-5 тысяч кремниевых пластин ежемесячно. Если учесть, что полная мощность предприятия позволит ему выпускать по 20 000 кремниевых пластин каждый месяц, то компания получит весьма неплохую альтернативу запуску полномасштабного производства в 2024 году. По крайней мере, при достижении целевых показателей качества TSMC уже сможет начать снабжать кого-то из американских клиентов готовыми изделиями до конца следующего года. До 2025 года задержится лишь выход на проектную мощность.