И подняться на четвёртое место на китайском рынке смартфонов.

Канадские эксперты обнаружили в составе новейшего смартфона Huawei Mate 60 Pro процессор HiSilicon Kirin 9000s, который мог быть изготовлен компанией SMIC по технологии, близкой к 7-нм техпроцессу. В сочетании с поддержкой 5G самим смартфоном это заставило американские власти начать расследование по поводу вероятного нарушения экспортных ограничений США компаниями Huawei и SMIC, но вся эта шумиха лишь способствовала росту спроса на новинку в Китае. По информации South China Morning Post, теперь Huawei по итогам всего года собирается реализовать не менее 40 млн смартфонов всех моделей, этот показатель на 20% превосходит первоначальный план.

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Источник изображения: Reuters

Аналитики Counterpoint Research считают, что за первые четыре месяца продаж компании Huawei удастся реализовать не менее 4 млн смартфонов серии Mate 60. По итогам следующего квартала компания даже может подняться до четвёртого места в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов на рынке Китая. Первого места при существующих инфраструктурных проблемах ей не видать, но для компании, которая является мишенью для американских санкций с 2019 года, это всё равно очень хороший результат.