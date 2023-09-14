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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Arm удалось разместить акции в США по верхней границе диапазона
По $51 за одну акцию.

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Японская корпорация SoftBank на этой неделе разместила около 10% принадлежащих ей акций Arm на американской фондовой площадке Nasdaq, оценив тем самым капитализацию этого британского разработчика в $54,5 млрд. Запланированный диапазон цены размещения от $47 до $51 за одну акцию по факту был использован по верхней границе. После уплаты вознаграждений банкам, которые сопровождали IPO, компания SoftBank сможет выручить менее $5 млрд. Как поясняет CNBC, описанные параметры IPO позволяют считать его удачным.

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Источник изображения: Reuters

По крайней мере, соотношение цены размещения к удельной прибыли на одну акцию достигает 104, поскольку в прошлом фискальном году чистая прибыль Arm составила всего $524 млн. Одним из лучших соотношений такого типа во всей отрасли располагает сейчас NVIDIA, у которой этот показатель достигает 108, а перспективы роста её выручки на фоне ажиотажа вокруг систем искусственного интеллекта не подлежат оспариванию. Arm лишь пока делает первые шаги в сторону интеграции в свои архитектуры наборов команд, которые позволят ускорять профильные операции в будущем.

#arm #акции #softbank #ipo
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