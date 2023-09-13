С камерами случились приятные изменения.

И ещё один важный анонс Apple — это флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Оба устройства получили новые процессоры, обновлённые камеры, поддержку USB-C и многое другое. В плане дизайне смартфоны не слишком отличаются от своих предшественников, но ключевых изменений набралось немало.

реклама

Новые iPhone 15 Pro получили SoC-платформу Apple A17 Pro, который получился на 10 % быстрее предшественника. У чипа есть шесть вычислительных ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. Однокристальная платформа производится по нормам 3-нм техпроцесса TSMC и содержит около 19 млрд транзисторов. А новый нейронный движок для ускорения ИИ-операций способен обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду.

Ещё одно удивительное новшество iPhone 15 Pro — новый графический процессор с шейдерной архитектурой, созданной самой Apple. Купертинская компания настаивает, что это крупнейшее обновление её графических процессоров за всю историю. Новый GPU на 20 % быстрее предшественника и в четере раза быстрее при активной трассировке лучей.

Энергоэффективность тоже улучшилась. Новая графика предлагает аппаратное ускорение трассировки лучей и новые возможности шейдинга. В качестве подтверждения своих слов представители Apple показали работу консольных игр на iPhone 15 Pro — в частности, ремейка Resident Evil 4.

Apple решила сменить стальное шасси топовых устройств на титановые. Это позволило добиться уменьшения веса iPhone 15 Pro по сравнению с предшественником — более того, то самые лёгкие Pro-смартфоны компании за всю историю. Титан позволил добиться и другого положительного качества: при снижении веса прочность аппаратов выросла. Также производитель смог уменьшить рамки вокруг дисплея и добиться уменьшения размеров смартфона без уменьшения размера дисплея.

Как и в случае с iPhone 15, Pro-версии получили OLED-дисплеи Super Retina XDR с яркостью до 1600 кд/м2 и пиковой до 2000 кд/м2. У iPhone 15 Pro обычного используется 6,1-дюймовая модель, тогда как у Max версии — 6,7-дюймовая. iPhone 15 Pro получил вместо традиционного переключателя звука на боковой грани специальную кнопку Action, удерживая которую можно переключаться между режимом звонка и беззвучным режимом. Пользователи смогут назначать этой кнопке разные действия — например, запуск камеры, активирование конкретной функции, начать запись голосовой заметки и так далее.

Основная камера Pro-версии — это 48-мегапиксельный модуль с более крупным сенсором, улучшенной поддержкой HDR и возможностью сохранения снимков в формате HEIF. Тыльный набор камер также получил новый телефотообъектив с 5-кратным зумом в iPhone 15 Pro Max, обладающий 120-мм эквивалентным фокусным расстоянием. Здесь также реализована доработанная система стабилизации изображения с компенсацией движений в трёх измерениях. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max можно будет купить в цветах чёрный титан, белый титан, голубой титан и натуральный титан. У новых аппаратов боковые грани сделаны не блестящими, а матовыми.

За «базовый» iPhone 15 Pro нужно будет отдать — $999 за версию со 128 Гбайт памяти (цена сохранилась с прошлого года). iPhone 15 Pro Max теперь будет стоить $1199 за базовую версию с 256 Гбайт. Обе модели смартфонов станут доступны для предварительного заказа в эту пятницу и поступят в продажу 22 сентября.