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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году Apple сразу после анонса начнёт продажи новых iPhone в Индии, которые там же и будет собирать
Не сама, конечно, а силами подрядчиков.

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По информации Bloomberg, в этом году Apple подготовила условия для локального производства iPhone новейшего поколения к моменту глобального анонса этих смартфонов, и сразу же начнёт в этой стране продажи устройств местной сборки. Два года назад индийским покупателям iPhone 13 пришлось ждать до апреля 2022 года, прежде чем на местный рынок поступили смартфоны местной сборки. В прошлом году отставание индийского производства от китайского не превысило трёх недель, но в этом году оно будет устранено вовсе.

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Источник изображения: Apple

В совокупности с недавним открытием двух первых фирменных магазинов в индийских мегаполисах, это подчёркивает растущую важность рынка Индии для компании Apple. При этом смартфоны серии iPhone 15, собираемые в Индии, как отмечает Bloomberg, сразу же начнут поступать и на рынки некоторых других стран. С точки зрения объёмов производства перевес всё равно будет на стороне Китая, но партнёры Apple продолжат усиливать своё присутствие в Индии. Первой выпуск новейших iPhone в этом году освоит на юге страны Foxconn, позже к ней присоединится Pegatron, а Wistron своё местное предприятие вообще продаст индийскому промышленному конгломерату Tata Group.

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