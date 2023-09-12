Не сама, конечно, а силами подрядчиков.

По информации Bloomberg, в этом году Apple подготовила условия для локального производства iPhone новейшего поколения к моменту глобального анонса этих смартфонов, и сразу же начнёт в этой стране продажи устройств местной сборки. Два года назад индийским покупателям iPhone 13 пришлось ждать до апреля 2022 года, прежде чем на местный рынок поступили смартфоны местной сборки. В прошлом году отставание индийского производства от китайского не превысило трёх недель, но в этом году оно будет устранено вовсе.

реклама

Источник изображения: Apple

В совокупности с недавним открытием двух первых фирменных магазинов в индийских мегаполисах, это подчёркивает растущую важность рынка Индии для компании Apple. При этом смартфоны серии iPhone 15, собираемые в Индии, как отмечает Bloomberg, сразу же начнут поступать и на рынки некоторых других стран. С точки зрения объёмов производства перевес всё равно будет на стороне Китая, но партнёры Apple продолжат усиливать своё присутствие в Индии. Первой выпуск новейших iPhone в этом году освоит на юге страны Foxconn, позже к ней присоединится Pegatron, а Wistron своё местное предприятие вообще продаст индийскому промышленному конгломерату Tata Group.