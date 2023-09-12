Видимо, эта новость должна служить мотивационным материалом для геймеров.

На страницах ресурса Barron’s появились выдержки из биографической книги Уолтера Айзексона (Walter Isaacson) об Илоне Маске (Elon Musk), которая набрала фактов из его жизни на добрых 700 страниц. Автор книги на протяжении двух лет проводил беседы как с самим главным героем произведения, так и с его ближайшим окружением, включая коллег, подчинённых и членов семьи. Некоторые факты из готовящейся к публикации книги заслуживают упоминания.

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Источник изображения: Steam

В частности, становится известно, что возникающие в бизнесе кризисные ситуации мотивируют Илона Маска работать наиболее продуктивно. Напротив, когда всё относительно благополучно, он становится вялым и теряет интерес к работе. Впрочем, миллиардер быстро находит новые проблемы для решения, поэтому подобная апатия длится не так долго.

Любящий вызовы и демонстрирующий стремление к лидерству Илон Маск довольно часто увлекается компьютерными играми. Например, в 2021 году его поглотила стратегия Polytopia. Проведённое за игрой время позволяло Маску снимать накопленный стресс и одновременно совершенствовать стратегические навыки. Он так ею увлёкся, что начал пропускать не только запланированные семейные мероприятия, но и деловые встречи. В конце концов, Маск достиг в игре таких успехов, что смог победить её разработчика.