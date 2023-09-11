В перетягивании одеяла наметился победитель.

Как поясняет Reuters со ссылкой на статистику PitchBook, за прошедшие с начала этого года восемь полных месяцев объёмы венчурного финансирования молодых разработчиков чипов в США сократились примерно в два раза относительно трёх первых кварталов прошлого года, до $881 млн. При этом в сфере разработки ПО для систем искусственного интеллекта за тот же период инвесторами было вложено в стартапы не менее $24 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Эксперты говорят, что доминирование NVIDIA в данной сфере сокращает объёмы доступных молодым компаниям средств. Если в прошлом году в США были заключены 23 сделки в сфере венчурного финансирования разработчиков чипов, то в этом году их оказалось не более четырёх. Средняя сумма, которую инвестор готов вложить в капитал молодого разработчика чипов, за пару лет сократилась с $300 до $100 млн. При этом, в текущем масштабе цен для перехода от разработки чипа к выпуску прототипа необходимо вложить не менее $500 млн.

Инвесторы теперь ориентируются на быструю отдачу и предпочитают вкладывать в капитал тех разработчиков процессоров, чьи изделия близки к моменту анонса на несколько месяцев или уже приносят прибыль. Ещё одна тенденция — инвесторы готовы вкладывать и крупные суммы, но при этом они рассчитывают и на крупную финансовую отдачу от своих вложений.