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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA рассказала о растущей популярности игровых ноутбуков
В отдельных регионах они обошли по популярности настольные графические решения.

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На проходившей на прошлой неделе технологической конференции Citi финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) повторила, что на рынках отдельных регионов компания уже продаёт больше игровой графики для ноутбуков, чем для настольных систем. Это в какой-то мере начало влиять на сроки начала периода сезонного роста выручки компании в игровом сегменте, ведь на подготовку ноутбука к выпуску требуется больше времени, чем в случае с настольной видеокартой.

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Источник изображения: NVIDIA

За последние десять лет, как добавила представительница NVIDIA, игровые ноутбуки существенно нарастили популярность. За счёт предложенных компанией инноваций они стали достаточно тонкими и лёгкими, поэтому любители игр могут носить их с собой повсеместно и играть везде, где захочется.

При этом, как подчеркнула Колетт Кресс, для любителей игр важным фактором остаётся возможность самостоятельно собрать игровой компьютер. «Они любят всё это многообразие компонентов», — пояснила финансовый директор компании.

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