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Нидерландская компания ASML является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, без которых невозможно наладить производство полупроводниковых компонентов. Генеральный директор компании Петер Веннинк (Peter Wennink), как сообщает DigiTimes, в одном из своих недавних интервью назвал идею полного запрета на поставку литографического оборудования в КНР нежизнеспособной, поскольку это лишь подтолкнёт Китай к усилению собственных попыток по обеспечению технологического суверенитета.
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Конечно, на реализацию таких программ импортозамещения у китайской стороны уйдут деньги и время, но с точки зрения той же ASML это будет потеря важного с точки зрения величины выручки географического направления. Как показала статистика последних месяцев, китайские клиенты ASML увеличили закупки оборудования, которое, по их мнению, может попасть под санкции после их ужесточения с первого сентября.