Рано или поздно, китайская сторона их преодолеет.

Нидерландская компания ASML является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, без которых невозможно наладить производство полупроводниковых компонентов. Генеральный директор компании Петер Веннинк (Peter Wennink), как сообщает DigiTimes, в одном из своих недавних интервью назвал идею полного запрета на поставку литографического оборудования в КНР нежизнеспособной, поскольку это лишь подтолкнёт Китай к усилению собственных попыток по обеспечению технологического суверенитета.

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Источник изображения: DigiTimes

Конечно, на реализацию таких программ импортозамещения у китайской стороны уйдут деньги и время, но с точки зрения той же ASML это будет потеря важного с точки зрения величины выручки географического направления. Как показала статистика последних месяцев, китайские клиенты ASML увеличили закупки оборудования, которое, по их мнению, может попасть под санкции после их ужесточения с первого сентября.