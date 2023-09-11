И вряд ли прекратит это делать на третий год.

На технологической конференции Citi финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) кратко коснулся темы развития линейки графических решений, сперва заявив, что в сегменте интегрированной графики рыночные позиции компании очень сильны. Он также подчеркнул, что на протяжении ближайших двух лет Intel собирается развивать семейство настольных дискретных графических решений.

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Источник изображения: Intel

Попутно Зинснер отметил, что унификация технологий, лежащих в основе GPU, между серверным и клиентским сегментами является очень эффективным способом использования ресурсов компании при разработке этих компонентов. Как резюмировал финансовый директор, в этом сегменте «всё выглядит хорошо». В этом смысле, как мы видим, уход являвшегося одним из идейных вдохновителей такого подхода Раджи Кодури (Raja Koduri) не оказал негативного влияния на решимость компании развивать графический бизнес.