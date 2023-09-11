Но в дальнейшем Hopper продвинется сильнее.

На мероприятии Evercore ISI финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на прошлой неделе призналась, что ускорители вычислений с архитектурой Ampere всё ещё формируют существенную часть поставок, хотя формально уже давно предлагаются их более совершенные преемники с архитектурой Hopper. Если быть точнее, в прошлом квартале ускорители обоих семейств поставлялись клиентам NVIDIA примерно в равной пропорции.

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Источник изображения: NVIDIA

Подобное «долгожительство» руководство компании предрекает и для архитектуры Hopper. Клиентам, как поясняет финансовый директор NVIDIA, нередко нужно реализовать вторую фазу какого-то проекта, изначально заточенного под ускорители конкретного поколения, поэтому возможность купить их долгое время спустя после дебюта является важной для них. Впрочем, в ближайшие кварталы ускорители Hopper будут наращивать свои поставки, и численный перевес должен оказаться на их стороне, как добавила Колетт Кресс.