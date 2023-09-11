Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank попытается оценить активы Arm выше, чем рассчитывала изначально
Но не будет продавать дополнительные акции.

реклама

Параметры предстоящего на этой неделе публичного размещения акций Arm, как сообщает Reuters, буквально пересматриваются корпорацией SoftBank в последнюю минуту. Она стремится сохранить за собой 90% акций этого британского разработчика процессорных архитектур, но при этом выручить от реализации оставшихся 10% максимальную сумму.

реклама

Источник изображения: Reuters

По замыслу SoftBank, капитализация Arm по итогам IPO должна превысить плановые $54,5 млрд, и участников сделки сейчас просят предложить за акции компании больше, чем оговаривалось изначально. При этом SoftBank всеми силами старается избежать реализации дополнительного количества акций в ходе IPO. На подобные шаги японскую корпорацию якобы вдохновляет высокий интерес инвесторов к активам Arm.

#финансы #arm #акции #softbank #ipo
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом году NVIDIA рассчитывает выручить $1 млрд от реализации ПО
NVIDIA при определении цен на продукцию ориентируется на выгоду, получаемую клиентом
TSMC за первые два месяца получила 69% квартальной выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как скачать видеокарту – руководство для чайников
46
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
24
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
7
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
20
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
4
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
На фоне потенциального визита Ким Чен Ына в Москву, рассуждаем чем КНДР может помочь на СВО
1
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
3
Ждет ли электромобили безоблачное будущее
1

Сейчас обсуждают

DIP48
04:36
Причем этого Пашиняна "мудрый" армянский народ дважды выбирал. Кто хочет утонуть, того спасать бесполезно.
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
Рамзан Хадаев
04:34
А СССР нету! Проиграл , ещё до начала войны! Просто, сдох, без единого выстрела так и не увидев врага живого! Хватило своих внутренних врагов! Амин.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
DIP48
04:30
Кровавые разборки в Карабахе еще в Советском Союзе начали именно армяне. Со второй половины 1987 года в НКАО и Армении активизировалось движение за передачу Нагорного Карабаха из состава Азербайджанск...
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
Александр Рощин
04:23
Армяне мечутся. И хочется и колется. Они, похоже забыли,что внешнюю границу с Турцией и Ираном защищают российские погранвойска. К этому легко привыкли со времен СССР. Но воевать за армян против азер...
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
Эрик Карапетян
04:17
Медведев, как всегда в своем репертуаре.
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
DIP48
04:16
Почему то никто тех же греков не вырезал в Стамбуле ? До сих пор живут. Тот же томос недавно хохлам греческий христианский поп выписал, несмотря на все мусульманство Турции. Странно да ? Турецкая импе...
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
Александр Рощин
04:10
Вы с головой-то дружите? Вы оправдываете Геноцид Армян? Ну-ка сознайтесь, что вы считаете, что миллионы убитых во время ВОВ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН "САМИ виноваты"- довели культурнейшую нацию европки?
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
DIP48
03:43
Какая война, болезненный ? "Все вступят в НАТО, это считай начало третьей мировой" - что за бред ? Какой король ? Армянин, ты не о России беспокойся, а о своей собственной Армении. Или ты как истинный...
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
DIP48
03:41
Короче, России нужно временно забыть про Армению и просто отвернуться.))) Сами турки с азербайджанцами научат уму разуму.
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
Эрик Карапетян
03:39
Ты воевать то будешь если война начнется? Путин привел страну к кризису затяжному. Договориться со всеми странами у него возможностей было более чем. А теперь начинается то, что отразится на всех. Ник...
Лавров: Армения отказывается от учений в рамках ОДКБ, но участвует в учениях США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем