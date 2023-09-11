Но не будет продавать дополнительные акции.

Параметры предстоящего на этой неделе публичного размещения акций Arm, как сообщает Reuters, буквально пересматриваются корпорацией SoftBank в последнюю минуту. Она стремится сохранить за собой 90% акций этого британского разработчика процессорных архитектур, но при этом выручить от реализации оставшихся 10% максимальную сумму.

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Источник изображения: Reuters

По замыслу SoftBank, капитализация Arm по итогам IPO должна превысить плановые $54,5 млрд, и участников сделки сейчас просят предложить за акции компании больше, чем оговаривалось изначально. При этом SoftBank всеми силами старается избежать реализации дополнительного количества акций в ходе IPO. На подобные шаги японскую корпорацию якобы вдохновляет высокий интерес инвесторов к активам Arm.