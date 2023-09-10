США готовы ему в этом помогать.

Мягко говоря, не самая ровная история взаимоотношений США и Вьетнама в прошлом веке не помешала администрации президента Байдена запланировать его визит в эту страну в ближайшие дни. Как сообщает Reuters, в составе делегации общей численностью порядка 30 человек будут не только чиновники, но и представители компаний, намеренных развивать во Вьетнаме бизнес, связанный с выпуском полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Reuters

Представители Google, Amkor, Marvell, GlobalFoundries и Boeing упоминаются в числе тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса на территории Вьетнама. Производство чипов станет одной из ключевых тем в повестке дня этого визита. До сих пор Вьетнам специализировался на сборке электронных устройств, проектировании и упаковке чипов. Местным властям и бизнесменам хотелось бы попробовать силы в обработке кремниевых пластин, и интересы американских партнёров в этом смысле с ними сходятся.

Intel уже располагает во Вьетнаме крупным предприятием по тестированию и упаковке процессоров, аналогичный проект реализует рядом с Ханоем компания Amkor. Разработчик чипов Marvell собирается построить во Вьетнаме исследовательский центр. По всей видимости, GlobalFoundries своё присутствие в Азии тоже собирается расширять за счёт Вьетнама, хотя у неё есть предприятия в Сингапуре. Будут ли представителями бизнеса сделаны какие-то заявления по итогам визита Джозефа Байдена (Joseph Biden) во Вьетнам, не уточняется.