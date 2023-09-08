По сути, это улучшенная версия Mate 60 Pro.

Китайская компания Huawei представила Mate 60 Pro+, топовую модель серии смартфонов с самыми передовыми характеристиками, которая по своей сути является улучшенной версией Mate 60 Pro. В основу «плюса» положена обычная модель Mate 60 Pro, но с некоторыми изменениями.

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Аппаратная начинка Huawei Mate 60 Pro+ базируется на SoC собственной разработки Kirin 9000s, который изначально появился в Mate 60 Pro. В состав чипа входят: одно ядро Cortex-A720 с частотой 2,62 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 2,15 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,53 ГГц. За графику отвечает ускоритель Maleoon 910.

В смартфоне также установлено 16 Гбайт оперативной памяти (у обычной Pro есть только 12 Гбайт), а также накопитель объёмом 512 Гбайт или 1 Тбайт. Если кому-то заявленной постоянной памяти окажется мало, то производитель предлагает расширить её на 256 Гбайт с помощью карт памяти уникального формата Huawei Nano Memory (NM).

Как и в случае с Mate 60 Pro, улучшенная версия смартфона получила 6,82-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2720 x 1260 пикселей и тремя отверстиями в верхней части для сверхширокоугольной 13-мегапиксельной фронтальной камеры, датчика 3D ToF и сенсора Face ID. Скорость сенсора дисплея составляет 300 Гц, в основе экрана положена 10-битная панель с поддержкой адаптивной частоты обновления от 1 до 120 Гц. Защита экрана обеспечивается прочным стеклом Kunlun Glass второго поколения, весь смартфон соответствует стандарту защиты IP68. В последнем случае речь идёт о сертификации защиты от пыли и влаги, который гарантирует сохранность устройства при погружении под воду на 6 метров на 30 минут.

Основная камера — это, прежде всего, 48-Мп сенсор с оптической стабилизацией, а также лазерным и фазовым автофокусом и переменной диафрагмой f/1,4-f/4,0. Сенсор работает вместе с 48-Мп телефотомодулем с оптической стабилизацией, фазовым автофокусом и оптикой f/3.0, а также с 40-Мп модулем широкоугольной съёмки с диафрагмой f/2,2. Основная камера смартфона умеет снимать видео в формате 4K при 60 кадрах/c.

Другие технические характеристики Huawei Mate 60 Pro+:

поддержка спутниковой связи — не только для отправки текстовых сообщений, но и осуществления звонков (спутник Tiantong, условия использования требуют уточнения);

модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2;

модуль NFC и инфракрасный порт;

поддержка аудиокодеков LDAC и L2HC;

аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт зарядки и реверсивной беспроводной зарядки мощностью 20 Вт.

Huawei Mate 60 Pro+ поступит в продажу 9 октября, официальные цены производитель пока не называл. Новинка будет доступна в двух цветовых исполнениях: с чёрным и кремово-белым корпусом. Также Huawei предоставила самым нетерпеливым возможность оформить предзаказ на устройство с обязательным внесением депозита в размере 1000 юаней (около 135 долларов).