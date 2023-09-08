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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel начнёт получать серьёзную выручку на контрактном направлении лишь в 2026 году
И норма прибыли компании к тому моменту будет ниже исторической.

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Примечательно, что даже участие финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner) в технологической конференции Citi не убедило аналитиков этой компании в наличии у этого производителя процессоров вменяемых шансов на успех в сегменте контрактных услуг. Зато потенциального клиента, который уже проплатил Intel крупную сумму авансом за организацию тестирования и упаковки своих 18A-чипов на предприятии в Аризоне, представители Citi условно обозначили «китом», намекая на масштабы бизнеса этого заказчика. Как минимум, среди контрактных клиентов Intel появится ещё один такой «кит», как считают эксперты Citi.

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Источник изображения: hapabapa

Непосредственно финансовый директор Intel на мероприятии заявил, что заметного увеличения выручки от контрактной деятельности компания не ожидает ранее 2026 или даже 2027 года, и данное направление бизнеса будет демонстрировать лишь приемлемую норму операционной прибыли, а в целом по классическим меркам норма прибыли Intel в этот период будет не столь высокой. Как подчеркнул Зинснер, нет причин сомневаться в том, что Intel сможет освоить пять новых техпроцессов за четыре года, как и обещала.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство
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