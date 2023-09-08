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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США начали расследование в отношении Huawei и её передового мобильного процессора
Соответствующие решения будут приняты по его итогам.

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Разглядев в появлении «предположительно 7-нм процессора» в составе новейшего смартфона Huawei Mate 60 Pro очередную угрозу для гегемонии США, американская бюрократическая машина достаточно быстро перешла от слов к делу. Как сообщает агентство Bloomberg, Министерство торговли США объявило о начале расследования по поводу происхождения и структуры мобильного процессора, найденного в составе указанного выше китайского смартфона.

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Источник изображения: Bloomberg

Эксперты считают, что он изготовлен по технологическим нормам, эквивалентным 7 нм, в обход американских санкций, которые действуют в отношении Huawei и SMIC с 2019 и 2020 года соответственно. Китайские компании в силу понятных причин от комментариев на эту тему воздерживаются, а вот представители американского торгового ведомства сочли нужным заявить, что введённые с 2019 года экспортные ограничения в адрес Huawei были эффективными, поскольку нанесли компании сокрушительный удар и заставили её «изобрести себя заново», одновременно потребовав внушительного количества ресурсов от китайских властей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) добавил, что существует несколько способов понять, с чем именно приходится иметь дело в данной ситуации. Власти страны намерены провести консультации со своими партнёрами, и даже если расследование не уложится в несколько дней, то на несколько месяцев оно точно не растянется, как пообещал чиновник.

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