Не в последнюю очередь за счёт роста цен на свои решения.

Агентство Bloomberg в условиях активного обсуждения сложностей во взаимоотношениях США и Китая находит возможность вернуться к теме предстоящего публичного размещения акций Arm на фондовой площадке в Нью-Йорке. Как выяснилось, руководство британского холдинга выступило на встрече с инвесторами, где их кормили не только кулинарными блюдами, но и обещаниями светлых перспектив бизнеса компании, в капитал которой они готовятся вложить свои средства.

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Источник изображения: Bloomberg

Сейчас в календаре Arm идёт 2024 фискальный год, который должен завершиться в конце марта. По его итогам разработчик процессорных архитектур рассчитывает увеличить выручку на 11%, а по итогам следующего года данный прирост должен приблизиться к 25%. Во многом это будет обеспечено ростом спроса на процессоры для центров обработки данных и систем искусственного интеллекта, но представители Arm одновременно не стали скрывать, что повышения цен на услуги компании обеспечили её максимальным приростом выручки за всю историю.

Даже через два года рост выручки не прекратится, и Arm рассчитывает, что он в соответствующем фискальном периоде достигнет 18-19%. Норма операционной прибыли холдинга в прошлом фискальном году достигла 29%, в первом квартале текущего (который завершился недавно) она должна была вырасти до 40%, а в долгосрочном периоде показатель может увеличиться до 60%. Если же не учитывать налоги, уплату процентов по кредитам и амортизацию, то норма операционной прибыли Arm способна вырасти до 65%.