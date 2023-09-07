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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёром Foxconn по выпуску 40-нм чипов в Индии готовится стать STMicroelectronics
Тайваньская компания намерена идти до конца.

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Около года Foxconn и Vedanta пытались выбить правительственные субсидии на строительство предприятия по выпуску чипов в Индии, но в итоге тайваньский контрактный производитель электроники решил попытать счастья в альянсе с другими компаниями. Ранее уже упоминалось, что заменой Vedanta может стать тайваньская TSMC, являющаяся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. Теперь же Bloomberg сообщает, что Foxconn ведёт переговоры на эту тему с европейской STMicroelectronics.

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Источник изображения: STMicroelectronics

Амбиции партнёров в технологическом аспекте, впрочем, не изменились относительно прошлого проекта — Foxconn претендует на выпуск не более чем 40-нм чипов. Попутно ведутся переговоры и с другими возможными партнёрами, но правительство участием STMicroelectronics в новом проекте уже заинтересовалось. Какие суммы и какие сроки оговариваются в рамках новой инициативы, источники не уточняют.

#полупроводники #foxconn #индия #субсидии #stmicroelectronics
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