Не виноватая я, он сам пришёл (про заказ).

Вскрытие смартфона Huawei Mate 60 Pro, как напоминает Bloomberg, привело экспертов к интересным выводам: устройство более чем на 90% состояло из компонентов китайского происхождения, но вынуждено было использовать микросхемы памяти типа LPDDR5 и NAND марки SK hynix. Южнокорейский производитель сразу открестился от непосредственного участия в подготовке Mate 60 Pro к выпуску, заявив, что подчиняется американским санкциям с момента их введения, и уже более трёх лет не сотрудничает с Huawei.

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Источник изображения: Bloomberg

Возможно, Huawei просто удалось использовать закупленные три года назад микросхемы памяти SK hynix в новом смартфоне, поскольку они длительное время не теряют своей актуальности. Ответить на этот вопрос поможет служебное расследование, которое запущено компанией SK hynix. Данную ситуацию представители Huawei никак не комментируют, они также не заинтересованы в определении истинного происхождения процессора HiSilicon Kirin 9000S, который многие источники уже окрестили 7-нм и выпускаемым компанией SMIC.