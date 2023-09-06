Не удалось заменить на отечественные разве что микросхемы памяти.

Похоже, ни один анонс смартфона не наделал столько политического шума, как дебют Huawei Mate 60 Pro. Пока китайские СМИ дружно гордятся достижениями компании-соотечественника, западные эксперты уже вовсю обсуждают дальнейшие пути ужесточения экспортных ограничений, которые обеспечили бы надёжное сдерживание развития китайской полупроводниковой промышленности. По информации издания DigiTimes, ссылающегося на китайские источники, анализ компонентной базы Huawei Mate 60 Pro привёл к выводу, что она более чем на 90% определяется китайскими поставщиками.

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Источник изображения: AFP

Оставшиеся менее 10% приходятся на микросхемы памяти зарубежных марок SK hynix и Micron. Последняя, как мы помним, с мая находится под санкциями КНР, власти страны запрещают использовать продукцию Micron в объектах критически важной информационной национальной инфраструктуры. Получается, что смартфоны в эту инфраструктуру не входят. Эксперты, по данным китайских СМИ, смогли установить от 80 до 90 поставщиков компонентов для производства Huawei Mate 60 Pro, функционирующих на территории КНР.

Китайские СМИ попутно отмечают, что за четыре года работы в условиях санкций китайским производителям удалось полностью локализовать выпуск более 10 000 наименований компонентов. Первая партия смартфонов Huawei Mate 60 Pro на онлайн-площадках КНР уже распродана, некоторое количество смартфонов этой модели поступит в фирменные магазины Huawei на территории страны в это воскресенье, 10 сентября.