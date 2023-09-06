SoftBank в итоге выручит около $4,87 млрд.

До сих пор считалось, что так называемые «якорные» инвесторы из числа крупных клиентов Arm обеспечат не более $500 млн выручки от реализации акций этой компании в ходе IPO на американской фондовой площадке Nasdaq. Теперь CNBC со ссылкой на официальные документы SoftBank, имеющие отношение к данным мероприятиям, сообщает о готовности стратегических инвесторов купить акций Arm на общую сумму до $735 млн.

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Источник изображения: Reuters

В частности, глава компании NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) не постеснялся выступить в поддержку IPO компании, которую ему не удалось поглотить в прошлом году из-за противодействия регуляторов. Руководство MediaTek тоже выступило на видео, подготовленном эмитентом в честь предстоящего IPO.

Японская корпорация SoftBank после размещения акций Arm в США сохранит за собой почти 90% в капитале компании. Планируется разместить 95,5 млн акций по цене от $47 до $51 за штуку, при этом у подписчиков сохраняется право приобрести ещё 7 млн акций дополнительно. Всё это позволит оценить капитализацию Arm максимум в $54,5 млрд, при этом за вычетом комиссии и прочих расходов SoftBank сможет выручить не более $4,87 млрд. Это значительно меньше, чем рассчитывалось изначально.