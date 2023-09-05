По ставке 2% от вырученной суммы.

Агентство Bloomberg нашло новые подробности о параметрах намеченного на следующую неделю публичного размещения акций Arm на бирже в Нью-Йорке. Как выясняется, комиссионное вознаграждение 28 участвующим в этом мероприятии банкам может в общей сложности достигать $100 млн. По сути, банки получат 2% от вырученной SoftBank суммы в результате размещения на бирже некоторого количества акций Arm. Сейчас эта сумма оценивается в диапазоне от $5 до $5,4 млрд, что в итоге позволяет определить капитализацию Arm в диапазоне от $50 до $54 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

Комиссия будет распределяться между сопровождающими IPO банками неравномерно. Определены четыре ведущих банка: Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Mizuho Financial Group, которые каждый получат по 17,5% из выделенных на вознаграждение $100 млн. Банки рангом поменьше получат по 3 %, часть менее активных банков сможет претендовать на ещё более скромное вознаграждение. Торги акциями Arm на площадке Nasdaq должны начаться 14 сентября этого года.